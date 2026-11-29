29/ 11/ 2026 13:50

Riña entre estacionadores irregulares termina con homicidio en Ñuñoa: discutían por control del territorio

Una disputa entre dos estacionadores irregulares en la comuna de Ñuñoa terminó con la muerte de uno de ellos tras ser atacado con un palo en la cabeza. El hecho ocurrió en la intersección de Pedro de Valdivia con Zañartu, en las cercanías del Estadio Nacional, donde ambos involucrados mantenían constantes peleas por el control del territorio para realizar cobros a conductores. Según información preliminar, la víctima corresponde a un hombre de 54 años en situación de calle, mientras que el presunto autor de la agresión, de 34 años, se refugió en su domicilio tras el ataque, lugar donde fue detenido horas después por Carabineros.