Formalizan a carabinero por apremios ilegítimos: Habría obligado a estudiante a quitarse el pantalón y hacer sentadillas

La Fiscalía acusa que el funcionario ordenó al menor bajarse los pantalones en la sala frente a sus compañeros y hacer una sentadilla.

Un carabinero de la Sexta Comisaría de Quellón, región de Los Lagos, fue formalizado por apremios ilegítimos contra un estudiante del Liceo Rayen Mapu.

El hecho ocurrió en agosto pasado cuando durante un procedimiento policial, el imputado habría obligado al joven a bajarse el pantalón y hacer una sentadilla frente a sus compañeros.





“Se pudo establecer que este funcionario policial, en el contexto de este procedimiento, al interior de la sala de clases, ordenó a uno de los estudiantes que estaba presente, un menor de edad, que se bajara sus pantalones“, indicó el fiscal subrogante de Quellón, Felipe Rodríguez.

El adolescente, quien tenía un short debajo de su pantalón, luego fue obligado a realizar una sentadilla enfrente de todo el curso. El fiscal agregó que esto “generó una situación humillante para el joven”.

El tribunal prohibió al carabinero salir del país y acercarse a la víctima, y fijó un plazo de investigación de 90 días.