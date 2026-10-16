No requiere postulación: Cuándo se realizan los pagos extra del Fondo de Cesantía Solidario

La activación de este beneficio por parte de la Administradora de Fondos de Cesantía se determinó tras la alta tasa de desempleo, que alcanzó un 9,5% durante el trimestre móvil mayo-julio.

Los dos pagos excepcionales (un sexto y un séptimo giro) se sumaron a los cinco giros regulares del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) al que pueden acceder las personas que se encuentran sin trabajo.

Cabe señalar que la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC Chile) activa este beneficio cuando la tasa de desempleo informada por el INE supera en un punto porcentual el promedio de los últimos cuatro años.

En este 2026, la desocupación del trimestre mayo-julio llegó a 9,5%, frente a un promedio de 8,5%.





¿Quiénes reciben un sexto y séptimo pago?

La medida aplica tanto para las personas que tenían contratos a plazo fijo como para quienes tenían contratos indefinidos, que tendrán derecho a un sexto y séptimo giro de prestación por cesantía.

Los beneficiarios no necesitan realizar una solicitud para percibir los giros adicionales por alto desempleo.

Cobertura y cuándo se paga el sexto y séptima pago

De acuerdo con la legislación, tienen derecho a recibir el sexto y séptimo giro las personas beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario que hayan recibido su quinto giro durante agosto de 2026.

Así, esas personas recibirán los dos pagos adicionales en la medida en que continúen cesantes y realicen la búsqueda efectiva de empleo a través de la Bolsa Nacional de Empleo. El primer pago se realizó en septiembre y el segundo es octubre.

El día exacto de depósito depende del ciclo de pagos de cada persona. Para confirmarlo, conviene revisar la sucursal virtual de AFC Chile o llamar a la AFC.

Los giros adicionales por alto desempleo están sujetos a los siguientes valores superiores e inferiores: