“Hay más involucrados en el crimen de mi hijo”: Madre de Cristóbal Miranda revela nuevos antecedentes de su asesinato

Caroline Olivares señaló que habrían más personas involucradas en la muerte de su hijo quien fue brutalmente golpeado durante una fiesta de año nuevo en Concepción.

La madrugada del 1 de enero, durante una fiesta de año nuevo, el joven Cristóbal Miranda fue atacado brutalmente por un grupo de sujetos que se hacían llamar “Tokio Manji”. Fue tan violenta la golpiza recibida por Miranda, que dos días después falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

A diez meses del asesinato, Caroline Olivares, madre de Cristóbal, conversó en exclusiva con el matinal de Chilevisión Contigo en la Mañana y reveló nuevos antecedentes respecto a la muerte de su hijo.





“Hay más involucrados que estuvieron planificando el crimen de mi hijo“, partió señalando Olivares quien pide que se eleve el número de formalizados producto del crimen de su hijo.

“Hay una persona que los trasladó y que los tuvo en su casa antes y después del ataque a Cristóbal. También, hay una mujer que es pareja de uno de los imputados y está como encubridora y cómplice“, detalló la mamá de Miranda.

Además, Caroline agregó que “en cuanto al grupo Tokio Manji, hay un hijo de una exfuncionaría de Policía de Investigaciones que está en la Brigada de Inteligencia y que él alentó para que esto sucediera. También hay un estudiante de la PDI. Él no participa pero estaba al tanto de todo lo que ocurrió”.

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