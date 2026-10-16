“Es de fluir y evolucionar”: María Pombo presentó en Chile su nueva colección de Alaniz junto a Paris

La periodista de Chilevisión Pía Pérez conversó en exclusiva con la influencer y empresaria española para conocer todos los detalles de esta línea que destaca por un estilo relajado en tonos tierra.

La influencer española María Pombo llegó a Chile para presentar su tercera colección junto a Alaniz y Paris, con una línea que destaca por un estilo relajado en tonos tierra y prendas versátiles.

El lanzamiento se realizó en el restaurante La Mesa, en Vitacura, con figuras como Kika Silva y Octavia Bernasconi. La propuesta, según pudo conocer la periodista Pía Pérez de Chilevisión, combina encajes, bordados, volúmenes y conjuntos de lino.

“Esta colección es más de fluir, de evolucionar, de sentirte bien contigo misma y, bueno, también cómo quiera interpretarla la gente”, reveló en exclusiva la empresaria a la comunicadora.

La nueva apuesta celebra un romanticismo contemporáneo mediante texturas ligeras y movimiento. Es una propuesta delicada que busca reflejar elegancia natural y espontánea sin esfuerzo.

“Yo creo que las prendas de ropa hablan mucho de tu momento personal, entonces, lo dejamos abierto para lo que sienta cada una de las mujeres que quieran llevar la colección”, agregó Pombo.

Con este nuevo capítulo, la creadora de contenido continúa fortaleciendo su alianza con la marca, con una nueva colección que acerca su universo e influencia directa al clóset de las mujeres de nuestro país.

La colección ya se encuentra disponible a lo largo del país en tiendas físicas, app y sitio web de Paris. Su llegada invita al mercado chileno a sumarse a esta tendencia de temporada.

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