Dejará la cárcel: Conceden libertad condicional a Patricio Maturana, condenado por cegar a Fabiola Campillai

La decisión fue adoptada este viernes 16 de octubre, pese a la oposición de la parlamentaria. Según la resolución, el excarabinero podrá acceder a la libertad condicional a partir del próximo 2 de diciembre de 2026, cuando cumpla la mitad de su condena.

La Comisión de Libertad Condicional de Talca concedió por unanimidad el beneficio a Patricio Maturana Ojeda, excarabinero condenado por el ataque que dejó ciega a la senadora Fabiola Campillai durante el estallido social de 2019.

La decisión fue adoptada este viernes 16 de octubre, pese a la oposición de la parlamentaria. Según la resolución, Maturana podrá acceder a la libertad condicional a partir del próximo 2 de diciembre de 2026 , cuando cumpla la mitad de su condena.

Campillai presentó su rechazo por escrito y compareció personalmente ante la comisión. Entre sus argumentos, cuestionó la falta de disculpas y arrepentimiento público del condenado, además de advertir sobre las consecuencias que su liberación podría tener para su seguridad e integridad psicológica.





Sin embargo, la comisión desestimó sus planteamientos y consideró un informe favorable de Gendarmería, que estableció que Maturana presenta un riesgo de reincidencia “muy bajo” y ha mantenido una conducta intachable, según consignó Radio Biobío.

La resolución se conoce a solo dos días de un nuevo aniversario del estallido social. Cabe recordar que Campillai perdió la visión, el gusto y el olfato tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena disparada por Maturana el 26 de noviembre de 2019, cuando se dirigía a su trabajo en San Bernardo.

El rechazo de Fabiola Campillai a libertad condicional de Maturana

Un día antes de darse a conocer esta resolución, la senadora Campillai realizó una publicación en redes sociales rechazando la solicitud de Patricio Maturana.

A través de X, la parlamentaria independiente indicó que “este viernes tendré que viajar para expresar ante la justicia mi rechazo a la libertad condicional solicitada por mi agresor, el responsable de dejarme ciega de por vida“.

Según afirmó, el excarabinero “nunca colaboró con la justicia” y “ jamás se ha arrepentido de dispararme y causarme el daño irreparable hacia mi persona y familia”.

“No es una situación fácil en lo personal, pero mi postura sigue siendo la misma de siempre: quienes cometieron violaciones a los derechos humanos no deben recibir beneficios penitenciarios“, agregó.

“No podemos permitir el avance de la impunidad y los indultos pasivos que hoy se quieren instalar en nuestro país”, concluyó la senadora.