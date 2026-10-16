Creativiña 2026 premió las mejores ideas de jóvenes estudiantes en publicidad y creatividad

El concurso organizado por Duoc UC reunió a estudiantes de educación superior y escolares en Viña del Mar, quienes desarrollaron campañas para Caja Los Héroes y Mindy. La instancia también contó con charlas de representantes de la industria, entre ellos Chilevisión.

Durante tres días, Viña del Mar se convirtió en un punto de encuentro para jóvenes talentos de la publicidad y la creatividad, con una nueva edición de Creativiña, concurso organizado por la carrera de Publicidad de Duoc UC sede Viña del Mar.

Bajo el lema “Donde las ideas vuelan”, estudiantes de educación superior y escolares participaron en desafíos creativos para desarrollar propuestas vinculadas a marcas reales, compitiendo por la denominada Ola de Oro.

En esta edición, los participantes trabajaron en campañas para Caja Los Héroes y Mindy, abordando temáticas como los desafíos de la vida adulta y la importancia de la salud mental.

Las ideas ganadoras de Creativiña

En la categoría de Educación Superior, 20 duplas tuvieron siete horas para desarrollar una propuesta que permitiera acercar los beneficios y servicios de Caja Los Héroes al público adulto joven.

El primer lugar fue para Isadora Larraín y Eddison Jofré, estudiantes de Duoc UC sede Puente Alto, quienes presentaron una campaña basada en la importancia de contar con héroes durante la vida adulta.

“Cuando uno es niño siempre busca la ayuda o el referente de un héroe, entonces utilizamos esa palabra, porque también se necesita en la adultez”, explicaron los ganadores.

La Ola de Plata fue obtenida por Benjamín Escares y Vicente Mattas, de Duoc UC sede Concepción, mientras que la Ola de Bronce quedó en manos de Thamara Zambrano y Sofía Mendoza, de la sede Viña del Mar.

Estudiantes escolares destacaron con campaña sobre salud mental

En la categoría Escolar, que por cuarto año consecutivo reunió a colegios de la Región de Valparaíso, los participantes enfrentaron el desafío de crear un video vertical para Mindy, orientado a promover el bienestar emocional.

La Ola de Oro fue para Víctor Cárdenas, Vicente Márquez, Pablo Cuenca y Mario Medina, estudiantes de cuarto medio del Liceo Bicentenario de Viña del Mar.

Su propuesta abordó el estrés que enfrenta un profesor y cómo uno de sus estudiantes decide ofrecerle ayuda antes de que tenga que solicitarla.

“Nos gustó cómo abordaron un tema tan importante como la salud mental y cómo desarrollaron el concepto”, destacó Alexander Rengifo, CEO de Mindy, quien valoró la ejecución de la pieza ganadora.

El segundo lugar fue para el Colegio Saint Thomas, mientras que el tercero quedó en manos del Colegio Winterhill.

Chilevisión participó en encuentro con la industria creativa

Además de las competencias, Creativiña contempló un programa de charlas en el que los estudiantes pudieron conocer experiencias y perspectivas de profesionales de la publicidad, las comunicaciones y la industria creativa.

Entre las organizaciones participantes estuvieron Chilevisión, La Vulca, BBK Group, Massiva, IAB Chile, RAYA, Getty Images, Kemp Studio y AMDD, entre otras.

De esta manera, el encuentro combinó la competencia estudiantil con espacios de aprendizaje y vinculación con la industria, permitiendo que los jóvenes pusieran a prueba sus habilidades frente a desafíos reales.