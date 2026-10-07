Creativiña regresa este 2026 y desafía a nuevas generaciones de publicistas del país

Escolares de la Región de Valparaíso y duplas de estudiantes de todo Chile competirán por la Ola de Oro.

Del 7 al 9 de octubre, la carrera de Publicidad de Duoc UC sede Viña del Mar realizará una nueva edición de Creativiña, concurso que desde inicios de los años 2000 ha reunido a distintas generaciones de estudiantes de todo el país.

Bajo el lema “Donde las ideas vuelan”, el certamen invita a los participantes a hacer una pausa y recordar que las ideas necesitan tiempo para crecer, encontrar su propia voz y evolucionar para despegar.

La directora de carrera de Publicidad, Verónica Brevis, explicó que el concurso ha ido evolucionando con el tiempo, al ritmo de los medios digitales, las nuevas herramientas y las audiencias, pero que ha mantenido siempre su propósito original: acercar la formación académica a la realidad de la industria.

“Este espacio es una oportunidad para que los estudiantes puedan construir una red profesional y relacionarse con sus pares y con quienes lideran la industria”, destacó.

Al igual que en las últimas ediciones, el concurso tendrá dos categorías: Escolar y Superior. La primera está dirigida a los estudiantes de tercero y cuarto medio de la Región de Valparaíso, que durante una jornada vivirán la experiencia de trabajar como en una agencia publicitaria real.

Este año, los equipos escolares desarrollarán una propuesta creativa para Mindy, plataforma de telemedicina y bienestar psicológico.

En tanto, la categoría Superior reunirá a duplas de estudiantes de publicidad de todo Chile, que viajarán hasta Viña del Mar para resolver, en ocho horas, un brief entregado por la Caja Los Héroes.

Las mejores ideas serán evaluadas por un jurado integrado por representantes de distintas empresas y agencias del país, entre ellas La Vulca, BBK Group, Massiva, IAB Chile, CCO, RAYA, Getty Images, the plan, Kemp Studio, Valora y AMDD, quienes elegirán a la dupla ganadora de la Ola de Oro.

En paralelo al desarrollo de los desafíos, los estudiantes de publicidad participarán en distintas charlas lideradas por Chilevisión, Falabella, El Sentido del Humor y Puerto Chile, entre otros.