Hija de violista fallecida en Valparaíso conmueve con emotivas fotos: Se cumple una semana del accidente

A través de Instagram, Georgina Rossi publicó una serie de fotografías junto a su madre, retratando distintos momentos de sus vidas y el estrecho vínculo familiar que compartían.

A casi una semana del grave accidente de un bus en Valparaíso, Georgina Rossi, hija de la única víctima fatal, Penélope Knuth, dedicó una emotiva publicación para recordar a su madre.

Recordemos que el pasado sábado 10 de octubre, la destacada violista estadounidense murió tras el desbarrancamiento del bus en que se trasladaba junto a músicos de la Orquesta de Cámara de Chile.

A través de su cuenta de Instagram, Rossi publicó una serie de fotografías junto a su madre , retratando distintos momentos de sus vidas y el estrecho vínculo familiar que compartían.

En las imágenes aparecen recuerdos de diferentes épocas, incluyendo algunas postales en las que Knuth comparte con su nieto. La publicación estuvo acompañada de una sola palabra: “Mom” (mamá, en inglés).





Una semana del fatal accidente en Valparaíso

El homenaje llega días después del trágico accidente ocurrido en el sector de Los Placeres, en Valparaíso, cuando el bus que trasladaba a 46 integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile se desbarrancó cerca de 20 metros, dejando una persona fallecida y 13 heridas.

Penélope Knuth tenía una destacada trayectoria de más de tres décadas en la mencionada orquesta, donde se desempeñaba como primera viola y jefa de fila.

Además, ejerció como docente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de músicos.

Su pasión por la música también marcó a su familia. Su hija Georgina Rossi desarrolló una reconocida carrera como intérprete de cuerdas, siguiendo el camino artístico de su madre.

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