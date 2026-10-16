Senadora Campillai rechaza libertad condicional de Maturana y adelanta: “No me quedaré de brazos cruzados”

La parlamentaria cuestionó la resolución que permitirá al exuniformado acceder al beneficio desde el próximo 2 de diciembre. “Esta decisión constituye un acto de impunidad”, afirmó.

La senadora Fabiola Campillai reaccionó este viernes a la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de Talca, que concedió por unanimidad el beneficio al excarabinero Patricio Maturana, condenado por el ataque que la dejó ciega en 2019.

A través de una declaración pública, la parlamentaria cuestionó la resolución que permitirá al exuniformado acceder a la libertad condicional desde el próximo 2 de diciembre. “Como víctima y como senadora de la República, afirmo con claridad que esta decisión constituye un acto de impunidad “, expresó.

Campillai recordó que compareció ante la comisión para manifestar su oposición, argumentando que Maturana “nunca me ha pedido perdón ni ha reconocido el daño causado” y que, además, “negó los hechos durante todo el proceso”.

“Esta decisión envía un mensaje grave a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos: que el cumplimiento de las condenas puede reducirse, aun cuando los crímenes fueron cometidos desde el poder del Estado“, sostuvo.

“No me quedaré de brazos cruzados”

La senadora también adelantó que emprenderá acciones legales para impedir que se concrete el beneficio.

“ No me quedaré de brazos cruzados . Recurriré a todas las instancias judiciales correspondientes para revertir esta decisión y, si es necesario, acudiremos a instancias internacionales”, aseguró.

“Nadie debería ser mutilado ni perder la vida en el contexto de una manifestación, participe o no en ella”, enfatizó.

Finalmente, Campillai reafirmó su compromiso con las víctimas del estallido social y sus familias, asegurando que continuará trabajando por “verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición”.

“He enfrentado situaciones muy difíciles en mi vida. Perdí la vista, el gusto y el olfato, pero no he perdido la convicción ni la fuerza, menos ahora. Este golpe no me debilita: me compromete más que nunca con una lucha que no es solo mía”, expresó.

“Seguiré de pie”, concluyó la parlamentaria en su declaración.