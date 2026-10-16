“Chile no debe olvidar”: Partidos oficialistas firman carta por los 7 años del estallido social

La misiva, titulada “Chile sin violencia: un compromiso con la paz”, cuenta con las firmas de la UDI, Renovación Nacional, Partido Republicano, Evópoli, Partido Cristiano de Chile y Demócratas.

A pocos días de cumplirse siete años del estallido social del 18 de octubre de 2019, representantes de partidos del oficialismo dieron a conocer una declaración conjunta titulada “Chile sin violencia: un compromiso con la paz”.

La carta fue firmada por la UDI, Renovación Nacional, Partido Republicano, Evópoli, Partido Cristiano de Chile y Demócratas.

En el documento, las colectividades sostuvieron que el 18-O “no fue solo una crisis social sino el inicio de un camino de violencia, deterioro económico e inseguridad cuyas consecuencias aún Chile paga ”.

Asimismo, acusaron que estos hechos fueron instrumentalizados por sectores políticos que, según señalaron, “creyeron que de la promoción del odio y la violencia social obtendrían un rédito político”.

“No hay causa que justifique la violencia”

Uno de los principales puntos de la declaración apunta al rechazo de la violencia como herramienta política, independiente de su origen.

“No hay causa que justifique la violencia. Condenamos toda forma de agresión como método de acción política, venga de donde venga”, expresaron.

En esa línea, agregaron que “la destrucción del Metro, el saqueo al comercio, el atentado incendiario a las ciudades de Chile, a su patrimonio cultural y urbano, las funas, las barricadas y las tomas no son formas legítimas de expresión”.





Los partidos también manifestaron que “el Estado de Derecho no se negocia”, asegurando que Carabineros, la PDI, Gendarmería y las Fuerzas Armadas deben contar con respaldo político, jurídico y social para cumplir sus funciones.

Otro de los apartados, titulado “No retroceder”, cuestiona a los sectores que, según los firmantes, respaldaron los hechos de violencia durante el estallido social.

“Chile no debe olvidar que hubo sectores políticos que justificaron, avalaron y aplaudieron la violencia de octubre de 2019 , que llamaron a evadir, romantizaron a la ‘primera línea’ y convirtieron el saqueo, la quema del Metro, de iglesias y patrimonio cultural urbano en un acto de malentendida justicia”, señalaron.

Las reacciones de los presidentes de partidos

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que “quemar el Metro no fue una protesta, fue destruir lo de todos, y saquear una pyme no fue justicia social, fue dejar sin pega a una familia”.

“Chile sin violencia es el compromiso mínimo para gobernar. La derecha está unida para que nuestro país no vuelva a caer”, agregó.

Por su parte, la presidenta de RN, Andrea Balladares, afirmó que “la principal lección del 18 de octubre es que la democracia se debilita cuando se justifica la violencia por conveniencia política”.





“Ninguna demanda legítima excusa quemar, saquear o agredir. Miles de familias perdieron sus negocios y su tranquilidad. Chile necesita condenar la violencia sin dobles discursos”, enfatizó.

En tanto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, invitó a otras colectividades a sumarse al pronunciamiento antes del aniversario.

“Nosotros hemos querido suscribir este documento invitando a todos los partidos políticos a que se manifiesten públicamente de aquí al domingo condenando explícitamente la violencia en todas sus formas como manera de conseguir los objetivos políticos”, expresó.

El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, también se refirió a las consecuencias del estallido social. “El daño causado a la vida cívica de Chile por la violencia que acompañó al estallido, a la democracia y a la convivencia, nos ha tomado años de retraso”, afirmó.

La declaración conjunta concluye con un compromiso de los firmantes: “No permitiremos que Chile vuelva a la lógica de octubre de 2019, ni a la validación de la violencia o la impunidad”.