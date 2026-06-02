“Todo lo podemos”: Kathy Orellana sorprendió con cambio de look tras salir de grave hospitalización

A través de Instagram, la exRojo compartió registros de su nueva imagen tras permanecer más de dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Katherine Orellana sorprendió a sus seguidores al compartir su nuevo look a solo días de salir del Hospital Regional de Rancagua, donde se mantuvo internada en estado grave.

Recordemos que la cantante causó preocupación tras pasar más de dos semanas hospitalizada a raíz de una peritonitis que, incluso, la tuvo al borde de la muerte.

“Solo Dios sabe de dónde me sacó. Esto le puede pasar a quien sea, ojo con dolores a los que ya hacemos parte de nosotros ese dolor!”, comentó en una de sus publicaciones más recientes.





El nuevo look de Kathy Orellana tras grave estado de salud

A través de Instagram, la exparticipante de Rojo compartió registros de su nueva imagen después de salir de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En una de sus últimas historias, se observa que la artista dejó atrás su pelo largo y ahora luce una renovada melena . “Todo lo podemos en Cristo si fortalece. Gracias”, escribió sobre el video.

El regreso de Orellana a las redes sociales no ha estado exento de polémicas. Recientemente, desató críticas al promocionar medicamentos para bajar de peso. Seguidores la tildaron de “irresponsable” y terminó eliminando la publicación.

Revisa el nuevo look acá: