Julión Álvarez y su homenaje al mariachi: Las canciones que guardó durante años y ofreció a Vicente Fernández

En conversación con Diego Rojas para Espectacular de CHV Noticias, el cantante mexicano recordó su cercanía con Vicente Fernández, habló de su nuevo disco con mariachi y expresó sus deseos de presentarse en Chile.

El cantante mexicano Julión Álvarez conversó con Espectacular de CHV Noticias desde Guadalajara, México, donde abordó su nueva etapa musical, el crecimiento internacional de la música regional mexicana y su especial vínculo con el fallecido Vicente Fernández.

En entrevista con el periodista Diego Rojas, el intérprete entregó detalles de Ranchero de Corazón, su proyecto con mariachi, un género que decidió explorar después de casi 20 años de carrera junto a su Norteño Banda.

“En esos 20 años no nos habíamos animado a grabar con mariachi por el respeto y lo que impone la música con mariachi”, explicó.

Las canciones que Julión Álvarez ofreció a Vicente Fernández

Una de las revelaciones de la conversación estuvo relacionada con dos canciones que Álvarez había reservado para Vicente Fernández: Mi Gran Amigo y Mi Última Petición.

El artista contó que conservó la primera durante aproximadamente dos décadas y que ambas composiciones le parecían ideales para la voz del legendario cantante mexicano.

“Tuve la oportunidad de estar así con don Vicente y le dije: ‘Don Vicente, escuche estas canciones, mire, yo me las imagino con usted, yo creo que esas son para usted'”, recordó.

Sin embargo, Fernández nunca llegó a grabarlas y, con el paso del tiempo, Julión decidió incorporarlas a su propio repertorio.

“Ahora sí me veo grabando Mi Última Petición, me veo grabando a Mi Gran Amigo”, afirmó.

Sobre su relación con el intérprete de El Rey, lo describió como “un referente, una leyenda” y recordó que tuvo la oportunidad de compartir con él, visitar su rancho y mantener una amistad con su familia.





Su visión de la música mexicana y sus ganas de venir a Chile

Durante la entrevista, Álvarez también reflexionó sobre el auge de la música regional mexicana, un género que, según recordó, durante años fue considerado inferior a otros estilos musicales.

“Se le respeta más, se le abraza más. Estamos arrancando, viejo, creo yo”, señaló sobre su actual reconocimiento internacional.

Asimismo, destacó la preparación de las nuevas generaciones y la posibilidad de que la música mexicana continúe llegando a distintos rincones del mundo.

Finalmente, consultado sobre una eventual visita a nuestro país, el cantante manifestó sus deseos de presentarse ante el público chileno.

“Dios permita nos dé la oportunidad de ir a Chile, a su país, con nuestra música, con la banda sinaloense, con mariachi, ¿por qué no? Con todo lo que es nuestro espectáculo”, expresó.

Aunque no anunció fechas, dejó abierta la posibilidad de llevar a Chile el espectáculo que reúne los diferentes sonidos de su trayectoria.