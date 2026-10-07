Suspenden inicio de juicio de Cathy Barriga por amistad de juez con antiguo equipo de abogados de la exalcaldesa

Este miércoles era la audiencia para la preparación de juicio oral contra la exedil de Maipú.

Este miércoles, llegó al Centro de Justicia Cathy Barriga para la audiencia de preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, sin embargo, esta fue suspendida.

El juez, Juan Carlos Silva, declaró su inhabilidad debido a una amistad con los exabogados de Barriga y actuales defensores de su esposo, el exdiputado Joaquín Lavín León.

Además, se indicó que ambos abogados (Bonazic y Barahona) lo representaron en causas particulares.





“Por lo anterior, atendiendo a la transparencia e imparcialidad, este juez recoge la solicitud de recusación amistosa plateada por un querellante y al que adherió la Fiscalía”, afirmó el juez.

La nueva audiencia se fijó para el 19 de octubre.