Adolescente de 16 años fue encontrada muerta al interior de cité en Independencia

El hallazgo se produjo en un inmueble ubicado en calle San Luis, cerca de la intersección con Escanilla, hasta donde llegó personal especializado para realizar las primeras diligencias y esclarecer las circunstancias de la muerte.

Una adolescente de 16 años, de nacionalidad dominicana, fue encontrada sin vida al interior de un cité ubicado en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

El caso es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

El hallazgo se produjo en un inmueble ubicado en calle San Luis, cerca de la intersección con Escanilla, hasta donde llegó personal especializado para realizar las primeras diligencias y esclarecer las circunstancias de la muerte.





De acuerdo con los antecedentes preliminares, la adolescente había salido durante la tarde-noche del domingo para asistir a una fiesta junto a un grupo de amigos, precisamente en el domicilio donde posteriormente fue encontrada fallecida.

La madre de la víctima entregó antecedentes sobre las últimas horas en que tuvo contacto con su hija, señalando que la menor no regresó a su hogar después de salir a la reunión.

Mientras se desarrollan las diligencias, el tránsito permanece suspendido en calle San Luis, en dirección al oriente, entre Escanilla y Maruri. Como alternativa, se recomienda utilizar calle Bezanilla.

Noticia en desarrollo…

Ahora (10:11) tránsito suspendido en calle San Luis al oriente entre Escanilla y Maruri en #Independencia, debido a procedimiento policial. Opte al oriente por Bezanilla https://t.co/cSnBx8fSGv — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 19, 2026