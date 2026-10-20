20/ 10/ 2026 12:37

Lluvias se desatan con fuerza en Viña del Mar: Precipitaciones ya causan anegamiento de calles

En el marco del inicio del tren de sistema frontales que se extenderá al menos hasta el viernes, el periodista Pedro Garrido entregó un completo reporte sobre las fuertes precipitaciones e intensos vientos que afectan a la región de Valparaíso. Desde la ciudad de Viña del Mar, las imágenes muestras calles anegadas y los recolectores de agua trabajando a toda capacidad. Para este 20 de octubre, en la región se esperan entre 10 y 40 mm.