Emilia Dides se quebró en vivo tras reencuentro con exRojo en Fiebre de Canto: “Es muy emocionante verte”

La cantante y modelo no pudo ocultar su emoción al reencontrarse con Leandro Martínez, quien fue su coach durante su participación en el programa de talentos. “Confió en mí cuando yo no creía en mí”, sinceró.

Un emotivo momento protagonizó Emilia Dides en Fiebre de Canto, luego de reencontrarse con el cantante Leandro Martínez, quien fue su coach durante su participación en el programa Rojo.

Todo ocurrió tras la presentación de Camila Andrade, quien interpretó “Te quiero” a dúo con el artista nacional. “¿Puedo hacer algo, Diana? Perdón”, dijo Dides antes de levantarse de su asiento, caminar directamente hacia Martínez y darle un fuerte abrazo.

Una vez de regreso en su puesto, la ex Miss Universo Chile expresó: “Estoy con las emociones a flor de piel. Es que ustedes no entienden que hace muchísimo tiempo que no nos veíamos. Y confió en mí cuando yo no creía en mí . Literalmente”.





El emotivo reencuentro de Emilia Dides

Emilia Dides recordó el complejo período personal que atravesaba cuando trabajaron juntos. “Efectivamente, Leandro fue mi coach en Rojo. Y yo estaba en un momento emocionalmente muy duro. Fue cuando tuve depresión”, relató.

“Me acuerdo que Leandro me dijo: ‘De verdad que tú tienes todos los atributos para lograr ser una gran mujer y una gran artista’. Y él me ayudó muchísimo a confiar más”, agregó.

Dides también reflexionó sobre su crecimiento y el apoyo que recibió en ese proceso. “Yo era otra persona en ese entonces, de verdad lo digo. Pero estoy muy feliz de la mujer que he construido”, manifestó, destacando a quienes estuvieron en su camino “ayudándome a poner cada ladrillo”.

“Es muy emocionante verte, muchas gracias. Escucharte cantar tu canción, también muy emocionante”, señaló.

Finalmente, cerró con un agradecimiento directo: “Gracias por confiar en mí cuando yo no lo hacía”. Martínez respondió con cariño: “Bella, te mereces todo, te mereces todo”.