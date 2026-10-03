“Oficialmente”: Camila Andrade tomó importante decisión previo a su matrimonio y emocionó a sus seguidores
Patricio Andrade murió en marzo de este año tras atravesar un complejo cuadro de salud y la comunicadora lo convirtió en una pieza clave dentro de su matrimonio.
Este sábado, Camila Andrade emocionó a sus seguidores y tomó una importante decisión previo a su matrimonio con el empresario Jorge Yungue.
Para ello, la comunicadora asistió con su prometido al cementerio, donde ambos visitaron la tumba del padre de Camila, Patricio Andrade, quien murió en marzo de este año tras un complejo cuadro de salud.
Camila Andrade oficializó su matrimonio frente a su padre
Camila llegó a primera hora de este sábado a la ciudad de Concepción, su ciudad natal, en compañía de Jorge.
“Oficialmente: El compromiso ante mi papá. Te amo”, escribió Andrade en su cuenta de Instagram y compartió fotografías junto a su prometido frente a la tumba de su padre.
La ex Miss Chile se mostró visiblemente emocionada mientras dejaban unas flores blancas y posaban sus manos junto a los anillos de compromiso en la lápida.
“Amo estar en mi ciudad natal. Vengo por una noche y vengo a estar y a compartir con mi familia el cumpleaños de mi sobrinito más chico, que cumple un año. Estoy muy feliz”, mencionó Andrade.
Camila se comprometió el pasado 16 de agosto y, aunque aún no existe una fecha confirmada para el evento, sí ha revelado en Fiebre de Canto algunos detalles, como que contará con la presencia de Vasco Moulian y Luis Jara, entre otros artistas.