Mauricio Flores rompe el silencio tras detención de su hijo: “Hay situaciones que uno jamás quisiera enfrentar”

El humorista pidió respeto a su privacidad y aseguró que no se referirá al tema, pero agradeció las muestras de afecto del público.

Este viernes, Mauricio Flores rompió el silencio y abordó la detención de su hijo, Danco, que se efectuó en horas de esta mañana en Antofagasta.

El hombre de 38 años fue interceptado en el control aduanero de Quillagua mientras trasladaba 18 kilos y 800 gramos de droga, los que estaban ocultos en el tablero de una camioneta con destino a la Región Metropolitana.





¿Qué dijo Mauricio Flores?

Al respecto, Mauricio Flores utilizó su cuenta de Instagram, donde publicó un comunicado en el que pidió respeto durante este proceso.

“Como familia estamos atravesando un momento profundamente doloroso y difícil. Como padre, hay situaciones que uno jamás quisiera enfrentar, pero mi deber es estar presente y acompañar” , señaló Mauricio.

En esa misma línea, enfatizó que su prioridad actual es la unión familiar para poder atravesar este momento “con la mayor fortaleza posible”.

“Por esta razón, hago un llamado a todos los medios de comunicación a respetar nuestra privacidad y comprender mi decisión de no referirme públicamente a esta situación”, indicó el comediante.

Flores agradeció las muestras de cariño del público, además del apoyo que ha recibido, mientras que su hijo quedó con la medida cautelar de prisión preventiva por los 120 días que se establecieron para la investigación.

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