“No lo veía como hace 4 años”: Mauricio Pinilla respondió a acusaciones de Gissella Gallardo con ácido video en redes

La panelista de farándula había expresado en televisión que Mauricio no estaba tan activo dentro de la crianza con sus hijos, cuestionando diversos aspectos de su paternidad.

Durante la noche de este domingo, Mauricio Pinilla respondió a las acusaciones de Gissella Gallardo con un video en redes sociales donde aparece junto a su hijo menor.

Todo esto, luego de que la panelista de farándula expresara en televisión que Mauricio no estaba tan activo dentro de la crianza con sus hijos, cuestionando diversos aspectos de su paternidad.





¿Qué dijo Mauricio Pinilla?

A través de su cuenta de Instagram, Mauricio señaló: “Aquí estamos con mi guagüita de cena de día domingo; no lo veía como hace 4 años”.

En esa misma línea, agregó: “Todas las semanitas nos vemos, ¿sí o no, bebé? ¿Nos vemos todas las semanas?”, a lo que su hijo responde que sí.

“Ya, te amo”, contesta Mauricio, quien le da un beso a su hijo en la mejilla y, mirando a la cámara, realiza un gesto de guardar silencio.

Finalmente, el exfutbolista escribió: “Nada que decir” y etiquetó la cuenta de su hijo.