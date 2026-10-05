Eskarcita desclasificó sus mejores tips para casting de Gran Hermano Chile: “Esta es la señal”

A través de redes sociales, la finalista de la primera temporada aconsejó a quienes buscan postular al casting del reality show.

Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, entregó sus mejores consejos para quienes estén pensando en postular al casting de Gran Hermano Chile, reality que vuelve con una nueva temporada por las pantallas de Chilevisión.

Recordemos que la influencer ingresó a la primera temporada del programa y logró convertirse en una de sus figuras más populares, llegando hasta la gran final y obteniendo el segundo lugar gracias a la votación del público.

A partir de su propia experiencia, la exjugadora utilizó su cuenta de Instagram y TikTok para alentar a quienes todavía tienen dudas a dar el paso y enviar su postulación.

“Hace un par de meses te hubiera dicho que lo pienses dos veces, que es un arma de doble filo (…) Pero ahora, en base a mi experiencia, te digo que te atrevas. ¡Aleónate! ¡Manda ese casting! ¡Créete el cuento! Si no te lo crees tú, ¿quién lo va a hacer? ”, expresó.





El tip de Eskarcita para entrar a Gran Hermano

“Yo sé que quizás te dé miedo, pero ese miedo no te va a llevar a ningún lugar nuevo”, dijo la creadora de contenido, quien reconoció que también sintió temor antes de aventurarse en el reality.

“Yo también tuve miedo, también dudé, pero ese miedo no me hubiera llevado al lugar donde estoy ahora”, reflexionó.

En esa línea, Eskarcita sostuvo que el consejo no solo aplica para Gran Hermano, sino también para cualquier oportunidad que genere incertidumbre.

“Si sientes que tienes que estar ahí, que tienes algo que aportar, una personalidad, una historia, un talento, un mensaje, entonces atrévete, porque nadie va a venir a tocar tu puerta a ofrecértelo ”, señaló.

Finalmente, dejó un último mensaje para quienes todavía no se deciden a participar del proceso: “¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que no te llamen? (…) Si estabas esperando una señal para mandar ese casting, esta es”, cerró.

Cabe mencionar que el domingo 25 de octubre, entre las 09:00 y las 15:00 horas, se desarrollará el casting masivo presencial de Gran Hermano Chile, que contará con la animación de José Miguel Viñuela.