“Nos vemos pronto”: Lucas Lama encendió rumores de reconciliación con Cote López y ella habría tomado radical decisión

Sin embargo, las especulaciones de los usuarios en redes sociales no serían ciertas, puesto que López habría bloqueado a su expareja en redes sociales.

Durante la noche de este lunes, Lucas Lama publicó una romántica fotografía junto a Cote López, quien voló a Qatar para dejar a su hijo junto a su padre, Luis Jiménez, y Gala Caldirola.

El influencer encendió rumores de reconciliación, lo que, al parecer, no sería cierto. Todo esto, tras la presunta infidelidad de Lama que se dio a conocer hace algunas semanas.





¿Lucas Lama y Cote López retomaron su relación?

A través de su cuenta de Instagram, Lama escribió: “Suerte en tu viaje. Nos vemos pronto”, junto a una fotografía donde ambos aparecen abrazados en un yate.

La publicación generó tanto revuelo que minutos después el portal Infama aseguró que los rumores de reconciliación son “falsos; él estaría bloqueadísimo” en redes sociales.

Lucas terminó eliminando la publicación minutos después y ninguno de los dos se sigue en redes sociales.

Finalmente, el viaje de Cote López se debe a que este lunes confirmó que su hijo menor, Luis, vivirá junto a su padre, Luis Jiménez, y la pareja de él, Gala Caldirola, durante unos meses en Qatar, por lo que viajó junto al pequeño para ayudarlo a instalarse en dicho lugar.

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