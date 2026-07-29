“Soy persona, chiquillos”: La polemica transmisión en vivo de Lucas Lama que terminó con disculpas públicas a Cote López

El hombre estuvo en la transmisión con quien sería su prima y una amiga, lo que generó una serie de conflictos, confesiones y también insultos.

Este martes, Lucas Lama causó revuelo en redes sociales tras pedir disculpas públicas a Cote López y a su familia por las polémicas que protagonizó en el último tiempo.

Sin embargo, minutos antes, el joven hizo una polémica transmisión en vivo en Instagram en compañía de sus cercanos, donde hubo confesiones de amor, aclaraciones e incluso insultos.





¿Qué dijo Lucas Lama en la transmisión?

A través de su cuenta de Instagram, Lucas se mostró junto a su prima y quien sería una amiga: “Para que sepan todos, yo amo a la Cote con toda mi vida, lo único que quiero es tener una familia con ella”.

En esa misma línea, agregó: “Dejen de tirar tanto hate; lo único que quiero es ver a la Cote y estar con ella”.

Lucas se refirió a la indirecta que le lanzó a la empresaria en sus redes sociales y explicó que estaban conversando con normalidad, cuando López le habría comentado que estaba en una sesión de fotos.

“Después de eso me bloqueó y después sube esas fotos, entonces fue fome. Eso es todo, pero no hay problema con eso; yo lo único que quiero es estar con la Cote”, aseguró Lama.

El joven recibió comentarios de todo tipo, lo que generó que su prima subiera su tono de voz, contestara a las críticas en duros términos e incluso lanzara insultos.

Por otro lado, la amiga de Lucas reflexionó: “Es super peligroso lo que están haciendo; yo estoy tratando de hacer un poco de conciencia. No soy quien para meterme en esta cuestión, pero encuentro que también tienen que darle un poco la palabra a él”.

La transmisión duró un poco más de 13 minutos y en ella, la mujer pidió respeto por su amigo, generando tensos momentos con la prima, quien no estaba de acuerdo con lo que se hablaba.

Lucas habló en ocasiones específicas, donde reiteró que “jamás ha sido gorreada mi Cotecita, puras conversaciones c… Sí, me equivoqué, obvio, pero nada más que eso; nunca me he c.. a la Cote, jamás en la vida”.

“Sí, cometí un error: cuando ella me terminó, me piqué y le hablé a una niña; eso fue todo (…) solo extraño a mi mujer”, admitió Lama.

Ante la cantidad de comentarios, Lucas expuso: “Soy persona, chiquillos, soy persona, por favor, pónganle énfasis a la situación, que necesito ver a mi niña, la extraño demasiado”.

Luego mostró que lleva un relicario en su cuello con fotografías de ambos: “La traigo conmigo en todos lados, la Cote está conmigo en todos lados; yo no pienso en otras mujeres, porfiados, tontos”.

Luego una internauta lo acusó de estar con López por dinero, a lo que su prima, entre gritos, contestó: “¡La plata nos sobra!” y Lucas la detuvo: “Di cosas positivas”, señaló.

Finalmente, Lucas dejó la transmisión guardada en su perfil de Instagram, pero minutos después la borró.

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