“Por unos meses”: Cote López confirmó que su hijo vivirá en Qatar con su padre y Gala Caldirola

La empresaria viajó al país en Oriente Medio con su hijo y Gala se mostró emocionada por la llegada de ambos.

Este lunes, Cote López confirmó en redes sociales que Luis (10), su hijo menor, se irá a vivir a Qatar junto a su padre, Luis Jiménez, y Gala Caldirola, la pareja de este último.

La decisión de la empresaria fue ampliamente elogiada por los usuarios en redes sociales, destacando cualidades como la madurez.





Hijo de Cote López se va a vivir con su padre a Qatar

A través de su cuenta de Instagram, Cote publicó una foto con su hijo en un avión y escribió: “Ya nos vamos a llevar a mi bebé con su papito por unos meses”.

En esa misma línea, agregó: “No me digan nada que lloro. Me verán seguro a cada rato arriba de un avión”.

Al respecto, Gala Caldirola sorprendió comentando: “¡Buen viaje! ¡Ahora sí que sí!”, a lo que López respondió: “¡Sí, Dios santo! Nos vemos pronto”.

“Par de mujeres grandes, civilizadas, maduras y seguras de sí mismas. Las aplaudo”, “Son un ejemplo de mujerón las dos”, “Son todo lo que está bien en esta vida” y “Dos mujeres que entendieron todo”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Cabe destacar que Luis Jiménez se encuentra viviendo en Qatar debido a que trabaja como ayudante técnico de José Luis “Coto” Sierra en Al-Wakrah Sport Club.

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