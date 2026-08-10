“Chile hace llegar sus más sentidas condolencias”: Gobierno expresa su solidaridad tras terremoto en Colombia

El movimiento telúrico ha dejado más de 70 muertos.

Cerca del mediodía de este lunes el Gobierno de Chile, por medio de la Cancillería, emitió un comunicado expresando su solidaridad “al gobierno y a la República de Colombia” luego que un terremoto de magnitud 7,4 azotara a ese país.

El sismo, registrado a las 07:34 de la mañana (08:34 hora de Chile) ha provocado “pérdida de vidas humanas, personas heridas y damnificadas, así como importantes daños materiales”, señala el Ejecutivo. De manera preliminar, se ha informado el deceso de más de 70 personas.

Por lo anterior, “Chile hace llegar sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y expresa sus deseos de una pronta recuperación para las personas lesionadas”.

En lo que respecta al escenario que enfrentan chilenas y chilenos en el país cafetero, el comunicado señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya “se encuentra monitoreando la situación de los connacionales”.





Por último, el gobierno ofreció ayuda y manifestó “su disposición a colaborar con autoridades colombianas, en caso de que así lo estimen necesario, para contribuir a las labores de respuesta frente a esta emergencia”.

Pdte. Kast por terremoto en Colombia: “Chile conoce el dolor”

Minutos antes, y en la misma línea, el propio presidente José Antonio Kast se había referido al terremoto que afectó a Colombia a través de sus redes sociales.

“Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite“, escribió en su cuenta de X.

Cabe recordar que el mandatario estuvo en Colombia la semana pasada, en Cali, cuando fue parte de la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella.