Enel anuncia cortes de luz en 8 comunas de la RM para las próximas horas: Revisa las zonas afectadas

La compañía detalló que habrá interrupciones de suministros en las comunas de Lampa, Lo Barnechea, Vitacura, Pudahuel, Ñuñoa, Peñalolén, Maipú y San Miguel.

Enel informó que ocho comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este martes 11 de agosto.

Como ocurre prácticamente a diario, las interrupciones se llevarán a cabo como parte de los trabajos programados por la compañía, buscando mejorar la calidad del servicio.

En lo que respecta a las comunas afectadas, el listado para la jornada del martes 11 incluye a Lampa, Lo Barnechea, Vitacura, Pudahuel, Ñuñoa, Peñalolén, Maipú y San Miguel.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este martes 11 de agost

Lampa: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Vitacura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén: desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Miguel: desde las 09:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.