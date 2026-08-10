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Enel anuncia cortes de luz en 8 comunas de la RM para las próximas horas: Revisa las zonas afectadas

La compañía detalló que habrá interrupciones de suministros en las comunas de Lampa, Lo Barnechea, Vitacura, Pudahuel, Ñuñoa, Peñalolén, Maipú y San Miguel.

Alonso Garate
Por Alonso Garate

Periodista Digital

Enel informó que ocho comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este martes 11 de agosto.

Como ocurre prácticamente a diario, las interrupciones se llevarán a cabo como parte de los trabajos programados por la compañía, buscando mejorar la calidad del servicio.

En lo que respecta a las comunas afectadas, el listado para la jornada del martes 11 incluye a Lampa, Lo Barnechea, Vitacura, Pudahuel, Ñuñoa, Peñalolén, Maipú y San Miguel.

Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este martes 11 de agost

  • Lampa: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Vitacura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén: desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Miguel: desde las 09:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

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