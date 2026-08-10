“Ustedes no saben lo que es ser influencer”: Naya Fácil causó polémica por su elección de ropa para visitar Machu Picchu

La generadora de contenido aseguró que “no vine a una maravilla del mundo para salir de trekking en mis fotos”.

Este lunes, Naya Fácil causó revuelo en redes sociales tras visitar Machu Picchu en Perú con una vestimenta que, según algunos de sus seguidores, no era apta.

Esto, debido a que la influencer ya había comentado que las condiciones climáticas no eran favorables y había posibilidad de que lloviera.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya se grabó con un conjunto completamente blanco y un poncho color crema que solo incluía zapatillas de deporte, pero no de trekking.

Es por ello que uno de sus seguidores le dijo que debía vestirse de otra forma si iba a llover, puesto que el agua genera que las zapatillas con las que ella iba no pudiesen otorgar la suficiente estabilidad.

“Ustedes no saben lo que es ser influencer porque yo estuve todos los días vestida de trekking, todos los días; no me he arreglado ni un día” , comenzó diciendo Naya.

En esa misma línea, agregó: “Hoy día es mi foto de Machu Picchu y cuando uno es influencer, uno ya… miren, van todos de trekking y yo no; yo soy distinta, yo produzco mis fotos”.

La mujer recordó que en uno de sus viajes posó con vestido con 0 grados: “Imagínense cómo me recondené del frío, pero es porque uno tiene que mostrar otra cosa en redes sociales”.

“Yo quiero ir arreglada (…) No vine a una maravilla del mundo para salir de trekking en mis fotos, si me puedo emperifollar, lo haré”, sentenció la influencer.

Finalmente, Naya concluyó: “Yo creo que igual se va a ver lindo; mira, mientras no llueva, está todo bien, y si no, bueno, va a ser una buena historia”.

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