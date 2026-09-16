Secuestro en centro de Santiago: Rescatan a empresario joyero tras persecución hasta San Bernardo

Carabineros advirtió un auto sospechoso y al revisar en su interior se percataron que en el asiento trasero se encontraba la víctima amarrada de manos y pies.

Tres personas fueron detenidas por el presunto secuestro de un empresario ocurrido en Santiago Centro, en cercanías de La Moneda.

El hecho tuvo lugar en Teatinos, entre calle San Pablo y Rosas, donde desconocidos abordaron a un empresario de 60 años, conocido en el rubro de la joyería.

Esto quedó al descubierto cuando funcionarios de Carabineros detectaron un automóvil que circulaba por el sector con características que les parecieron sospechosas.





Al fiscalizar el vehículo, encontraron en su interior a tres sujetos y a la víctima, quien permanecía en el asiento trasero, amarrada de manos y pies.

Persecución hasta San Bernardo

Tras el procedimiento, los sujetos habrían intentado evadir la fiscalización por lo que se dieron a la fuga, iniciándose una persecución que se extendió desde el centro de Santiago hasta la comuna de San Bernardo.

En el operativo participaron funcionarios de la 14ª Comisaría de San Bernardo y finalmente Carabineros logró la detención de los involucrados y rescatar al hombre de 60 años.

La víctima fue trasladada hasta un centro asistencial para constatar sus lesiones, luego de que presuntamente recibiera golpes durante su retención.

Los detenidos pasarán a control de detención durante las próximas horas por su presunta participación en el secuestro.