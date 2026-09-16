De Chile al mundo: Pizzería nacional alcanza el puesto 11 en prestigioso ranking gastronómico

Allería, ubicada en Providencia, alcanzó el puesto 11 del ranking mundial 50 Top Pizza 2026, convirtiéndose además en la pizzería chilena mejor posicionada de la medición y la segunda a nivel latinoamericano.

Una pizzería chilena volvió a destacar a nivel internacional. Se trata de Allería, la que alcanzó el puesto 11 del mundo en la edición 2026 del reconocido ranking 50 Top Pizza.

El local ubicado en la comuna de Providencia dio un gran salto en el listado pasando del puesto 24 a rozar el top 10 .

El reconocimiento fue celebrado por el propio restaurante a través de sus redes sociales, donde destacaron el importante salto que tuvieron respecto de la edición anterior.





“Del puesto 24 al 11 del mundo”, señalaron en una publicación de Instagram.

“Los inspectores anónimos de 50 Top Pizza nos han premiado con el puesto 11 del mundo. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y que nos convierte en 1 de Chile, 2 de Latinoamérica y 11 del mundo”, destacaron desde la pizzería.

El ranking mundial 2026 fue encabezado por Napoli on the Road, de Londres, mientras que Una Pizza Napoletana, de Nueva York, quedó en segundo lugar y Confine, de Milán, en el tercero.

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Tres pizzerías chilenas en el ranking

Además de Allería, otras dos pizzerías fueron destacadas en el listado de la edición 2026 de 50 Top Pizza entre las mejores 100 pizzas del mundo.

La segunda exponente nacional que fue reconocida es Raffaella , ubicada en Las Condes, que se quedó en el puesto 70.

Más abajo quedó Brunapoli, pizzería ubicada en la comuna de Vitacura que alcanzó el lugar número 82.