Técnico en Educación Parvularia online: El rol que cumple en el aprendizaje y desarrollo infantil

El perfil de los profesionales no se limita solo a colaborar dentro del aula. Revisa las particularidades de estudiar esta carrera en modalidad online.

Cuando se habla de educación parvularia, es común asociar el trabajo en jardines infantiles y establecimientos educacionales con el cuidado y acompañamiento de niños y niñas. Sin embargo, detrás de estas tareas existe también un importante componente pedagógico que requiere conocimientos sobre desarrollo infantil, aprendizaje, inclusión y estrategias didácticas.

En este contexto, el Técnico en Educación Parvularia cumple un rol activo dentro de los equipos educativos, acompañando a niños y niñas desde la primera infancia hasta el primer ciclo básico.

“El técnico en educación parvularia y básica es un agente educativo que acompaña el aprendizaje y bienestar de los niños y niñas de la primera infancia hasta el primer ciclo básico”, explica Ana María Tello, directora de la Escuela de Educación de Iplacex.

De acuerdo con la especialista, su trabajo se desarrolla de manera articulada con la educadora de párvulos y contempla tanto el apoyo a las experiencias de aprendizaje como la generación de ambientes seguros y acogedores.

Un trabajo que combina aprendizaje, acompañamiento e inclusión

El rol de estos profesionales no se limita a colaborar dentro del aula, sino que también pueden participar en distintas instancias que forman parte de la experiencia educativa de niños y niñas. Su trabajo se desarrolla de manera articulada con la educadora de párvulos, apoyando tanto los procesos de aprendizaje como el bienestar y las distintas necesidades que pueden surgir durante la jornada.

Entre sus funciones se encuentran el acompañamiento de rutinas diarias como la alimentación, higiene, sueño y transición entre actividades; la organización de materiales; el apoyo a experiencias educativas; fomento del juego y la exploración.

Su labor también involucra la relación con las familias y el resto de la comunidad educativa, donde la comunicación con padres, madres y apoderados permite complementar el acompañamiento que reciben los niños, favoreciendo un trabajo coordinado entre quienes participan de su proceso educativo.

“No solamente apoyar al ámbito de educación de los niños, sino que también tiene un rol activo con la familia, papás, apoderados. Entonces es una parte fundamental del equipo pedagógico desde la primera infancia hasta el primer ciclo de educación escolar”, explica Ana María Tello.

¿Cómo es estudiar Técnico en Educación Parvularia online?

Una de las particularidades de estudiar esta carrera en modalidad online es que los contenidos deben adaptarse a una experiencia de aprendizaje que no depende exclusivamente de una sala de clases presencial.

En Iplacex, esto se traduce en una formación que combina los contenidos académicos con distintos recursos para facilitar el aprendizaje, como videos, podcast, trivias y simulaciones.

“Nosotros nos hemos adaptado y hemos potenciado aprendizajes, donde hay una variedad de recursos de aprendizajes”, comenta Tello.

“Los principales ramos serían psicología del desarrollo, currículum y evaluación, planificación educativa, inclusión y aprendizaje, psicomotricidad infantil, elaboración de materiales diversificados”, agregó.

La modalidad también permite acercar a los estudiantes a herramientas que posteriormente pueden formar parte de su desempeño profesional. La malla contempla, por ejemplo, TIC Aplicadas a la Diversidad y Elaboración de Materiales Diversificados, asignaturas relacionadas con el uso de recursos y estrategias para responder a diferentes necesidades de aprendizaje.

A esto se suma el uso de herramientas de inteligencia artificial que incluye información relacionada con situaciones que pueden surgir en espacios educativos.

“Con nosotros el estudiante va a obtener no solamente el ámbito social educativo, sino que también va a adquirir las competencias técnicas, como las normativas, cómo actuar en espacios educativos, la diversidad de recursos de aprendizajes”, concluye Tello.