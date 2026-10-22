“Tengo que empezar con la terapia”: Pamela Leiva se emocionó en redes sociales tras revelar complejo diagnóstico médico

La comediante fue diagnosticada con una baja considerable de estrógenos, lo que significó que debe comenzar con una terapia hormonal: “Fue un golpe de realidad”, admitió.

Pamela Leiva se emocionó en redes sociales y reveló a sus seguidores que atraviesa un complejo momento emocional tras recibir un diagnóstico de salud.

La comediante visitó a un médico por una serie de síntomas que la aquejaban, lo que resultó ser una baja considerable de estrógenos.





¿Qué pasó con Pamela Leiva?

A través de su cuenta de TikTok, Pamela comentó: “Me dieron malas noticias; bueno, más que malas noticias, fue un golpe de realidad a mi edad”.

En esa misma línea, agregó: “Resulta que tengo 44 años y empecé con algunos temas: me empezaron a doler las manos, se me olvidan las cosas, me costó bajar de peso y, claro, estamos viendo mis hormonas y tengo mis estrógenos bajitos, o sea, tengo menos de la mitad de lo que debieramos tener”.

Además, Leiva comentó que fue diagnosticada con anemia: “Esta edad y ser bariátrica no es muy buena combinación en este momento”, explicó.

“Tengo que empezar con la terapia hormonal e igual me afectó”, reveló Pamela, quien se emocionó frente a la cámara.

Sumado a esta terapia para aumentar sus niveles de estrógeno, Leiva tiene que suplementarse con calcio, repetir algunos exámenes y reflexionó sobre el costo del tratamiento.

“La biología de verdad es bien cruel con nosotros (…) Me gasté 100 lucas y doy las gracias a Dios de poder hacerlo, pero me cuestionaba, o sea, más encima, como está la economía hoy día, cuántas mujeres no deben tener para comprarse sus hormonas para sentirse mejor”, comentó la actriz.

Además, Pamela también explicó que debe consumir creatina, lo que le permitirá aumentar un kilo de músculo al año sin hacer ejercicio, pero confesó que “igual como que me deprimí”.

Los estrógenos son un grupo de hormonas sexuales esteroideas consideradas como las principales hormonas sexuales femeninas, actuando como regulador clave en el desarrollo sexual, ciclo menstrual, fertilidad, salud ósea, metabolismo y corazón, según indicó Barna Clinic.

Finalmente, Pamela instó a sus seguidoras a compartir sus experiencias si es que atraviesan por una situación similar.

Revisa la publicación de TikTok: