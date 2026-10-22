Bad Gyal revela su especial conexión con Chile y abre la puerta a presentarse en el Festival de Viña

La cantante española conversó en exclusiva con Espectacular de CHV Noticias sobre su evolución musical, el rol de las mujeres en el reguetón y el cariño del público chileno. Además, confesó si le gustaría presentarse en la Quinta Vergara.

La cantante española Bad Gyal regresó a Chile para reencontrarse con sus seguidores en una nueva etapa de su carrera, marcada por una propuesta musical y visual que refleja su evolución como artista.

En conversación exclusiva con Espectacular de CHV Noticias, desde el backstage del Santander Arena, la intérprete habló sobre el cariño que recibe del público chileno, sus influencias musicales y los desafíos que enfrenta tras una década de trayectoria.

“Siempre me pone muy contenta volver a Chile, porque es de los primeros países en los que sentí un apoyo incondicional, súper lejos de mi casa”, reconoció.

La artista agregó que “el público chileno siempre me demuestra su amor”, destacando el vínculo que ha construido con sus seguidores a lo largo de sus distintas visitas al país.

Una nueva etapa en su carrera

Tras sus anteriores presentaciones en Chile, Bad Gyal explicó que cada regreso representa una oportunidad para mostrar una faceta diferente de su música.

“Creo que cada álbum es como una nueva etapa, como artista, como persona, como mujer”, señaló.

En ese sentido, destacó que sus espectáculos buscan mantener una conexión con el universo musical y estético de cada disco.

“Esta gira es especial por eso, porque creo que plasma muy bien el universo del álbum, y siempre es como bonito volver a un lugar, pero con una propuesta completamente nueva”, sostuvo.

Su influencia en la música urbana y el rol de las mujeres

Durante la conversación, Bad Gyal también reflexionó sobre la sensualidad y la libertad de expresión que caracterizan su propuesta artística.

Según explicó, estos elementos surgieron naturalmente a partir de sus influencias musicales, especialmente del reguetón puertorriqueño, el dancehall jamaicano y el dembow dominicano.

“Para mí no es como un acto intencional o un statement, es más bien quién soy y un resultado de todo aquello que me ha inspirado”, afirmó.

Consultada sobre su papel como referente para nuevas generaciones de artistas, la cantante prefirió destacar a las mujeres que abrieron camino antes que ella.

Entre ellas mencionó a Ivy Queen, Glory y Jenny La Sexy Voz , figuras que considera fundamentales para comprender la evolución femenina dentro del género urbano.

También valoró su colaboración con Jenny La Sexy Voz, recordando que durante los primeros años del reguetón muchas intérpretes no recibían el reconocimiento correspondiente por su participación en canciones que alcanzaron una enorme popularidad.

“Me parecía muy fuerte que haya canciones que millones y millones de personas coreen, voces de mujeres que ni siquiera saben quién son”, expresó.





“Siempre hay algo más que conseguir”

A pesar del éxito de sus presentaciones internacionales, Bad Gyal aseguró que todavía tiene objetivos pendientes y que no considera terminada su evolución artística.

La española recordó que, cuando anunció su gira, hubo quienes dudaron de su capacidad para llenar grandes recintos.

“Cuando anunciamos el tour mucha gente ponía en duda que yo pudiese hacer estas arenas y bueno, pues aquí he hecho sold out”, comentó.

Sobre sus próximos desafíos, explicó que su filosofía continúa siendo la misma: “Trabajo duro y seguir para adelante porque (…) siempre hay algo más que conseguir”.

¿Bad Gyal en el Festival de Viña del Mar?

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando la cantante fue consultada sobre una eventual participación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Ante la posibilidad de presentarse en el certamen, Bad Gyal respondió positivamente.

“Sí, algún día me encantaría poder ir”, aseguró.

Aunque no se refirió a conversaciones ni a una posible fecha para concretar esa presentación, sus palabras dejaron abierta la posibilidad de verla en el escenario de la Quinta Vergara.

Por ahora, la artista continúa consolidando su carrera internacional, manteniendo una relación especial con Chile, uno de los países que, según sus propias palabras, la apoyó desde sus primeros años en la música.