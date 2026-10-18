¡Vendrá a Chile! Pedro Pascal fija fecha para su próxima visita al país en entrevista con CHV Noticias

La inminente llegada del actor que triunfa en Hollywood coincidirá con el estreno en cines nacionales de Behemoth, su aplaudido nuevo drama musical basado en un talentoso violonchelista.

El destacado actor nacional Pedro Pascal reveló que planea visitar Chile a fines de año para reencontrarse con su familia. “Voy a estar con mi papá en diciembre”, afirmó el intérprete.

En entrevista con Espectacular de CHV Noticias, demostró su interés por el país al preguntar por la contingencia local. “¿Y cómo va el aluvión de Las Condes?”, consultó preocupado.

Su viaje coincidirá con el estreno en cines locales de Behemoth, programado para el próximo 3 de diciembre. Sobre este proyecto, Pascal no dudó en catalogarlo como “mi rol favorito, sí“.

En ese sentido, el intérprete valoró profundamente la experiencia del rodaje y el resultado final. “Has visto la película y ves cómo se mezcla mucho la memoria de familia”, destacó el actor.

Asimismo, resaltó la atmósfera que se vivió durante la producción, recordando el “efecto de creación en esta familia musical… diferentes relaciones y memorias que todo es como la música de la vida”.

De esta forma, los fanáticos locales esperan la llegada de uno de los mejores representantes de Chile en la actualidad en el extranjero, cuya visita y próximo estreno prometen convertirse en uno de los grandes hitos del penúltimo mes del año.

El nuevo segmento de CHV Noticias, Espectacular, será emitido todos los viernes en CHV Noticias bajo la conducción de Humberto Sichel, quien estará acompañado por los periodistas Josefina Valdés y Diego Rojas.