06/ 10/ 2026 09:31

Captan a Pedro Pascal compartiendo con Dua Lipa y Nicole Kidman en primera fila de desfile en París: Grabaron videos virales

El actor chileno Pedro Pascal fue captado por las cámaras en un divertido momento junto a Dua Lipa y Nicole Kidman, en la primera fila del desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París. En algunos registros, el intérprete aparece conversando con la cantante británica y grabando videos para redes sociales. Entre las estrellas también aparece la actriz nacional Mariana Di Girolamo.