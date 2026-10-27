27/ 10/ 2026 11:09

Alcaldesa de Las Condes critica alertas tras lluvias: “Cuando ya está corriendo el agua no nos sirve”

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, cuestionó las alertas SAE tras una nueva emergencia por intensas lluvias, que provocó el descenso de agua, barro y rocas, además de anegamientos en viviendas de la comuna. “La alerta roja cuando ya está corriendo el agua no nos sirve”, sostuvo, y pidió a Senapred Nacional revisar el sistema para contar con advertencias preventivas que permitan anticipar las medidas de protección. Además, solicitó al Ministerio de Educación un protocolo claro para los establecimientos educacionales y calificó como “un grito de auxilio” su petición de más maquinaria para despejar puntos críticos.