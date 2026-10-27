“Fue un placer”: Lula agradeció saludo de presidente Kast por su reelección en elecciones de Brasil

El mandatario brasileño, quien el domingo obtuvo el 51,78% con 64.253.212 votos, manifestó su interés en desarrollar “una agenda común bilateral y regional”.

El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció este lunes el saludo de su homólogo chileno, José Antonio Kast, por su trifunfo en la elección presidencial del domingo.

A través de su cuenta de X, el mandatario brasileño reconoció el llamado teléfonico y destacó la importancia de mantener una relación bilateral entre ambos países.

“Fue un placer recibir su llamada telefónica ayer, presidente Kast”, expresó en la red social, en una publicación dirigida directamente al Jefe de Estado.

“En los próximos años, trabajaremos fuertemente en una agenda común bilateral y regional, que beneficie tanto a Brasil como al pueblo hermano de Chile

Foi um prazer receber seu telefonema ontem, presidente Kast @PresidenteKast. Nos próximos anos, vamos trabalhar fortemente em uma agenda comum bilateral e regional, que beneficie tanto o Brasil como o povo irmão do Chile. — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

Antes, Kast confirmó en la misma plataforma que sostuvo una conversación con Lula una vez se dieron a conocer los resultados definitivos que lo dieron por ganador ante Flávio Bolsonaro.

“Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”, sostuvo el presidente chileno.