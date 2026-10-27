Amplían búsqueda de mujer desaparecida en San Pedro de la Paz: Inquietante hallazgo alertó a su familia

Durante las primeras horas de rastreo, fue encontrado su automóvil en el borde costero de Lomas Coloradas, en las cercanías de Portal San Pedro. Al interior estaban su cartera, teléfono celular y otros objetos personales.

Distintas instituciones mantienen la búsqueda de Daysi Jaramillo Lecerf (40), quien desapareció tras salir de su domicilio en San Pedro de la Paz, región del Biobío, la noche del martes 20 de octubre.

Durante las primeras horas de rastreo, fue encontrado su automóvil en el borde costero de Lomas Coloradas, en las cercanías de Portal San Pedro. Al interior estaban su cartera, teléfono celular y otros objetos personales.

“ El auto fue encontrado en perfecto estado, con todas las cosas. Estaba abierto. Su cartera tenía todas sus pertenencias, su celular, su billetera, sus cosas personales”, relató Bárbara, hermana de Daysi, a Radio Bío Bío.

De acuerdo a declaraciones de familiares al mismo medio, la mujer tendría un diagnóstico de depresión.





Extienden búsqueda hacia Coronel y Lota

Las condiciones meteorológicas favorables han permitido sumar recursos y ampliar el operativo hacia sectores de Coronel y Lota, entre ellos Maule, Chivilingo, Colcura y Puchoco.

Los equipos realizan recorridos por playas y roqueríos para encontrar alguna pista sobre su paradero.

El capitán de Puerto de Coronel, Osvaldo Cuadra, explicó que se han utilizado medios de la Segunda Zona Naval, además de un dron y sobrevuelos. En las tareas también participan funcionarios municipales, Carabineros, Bomberos y buzos de la unidad Gersa, junto con equipos de búsqueda y rescate.

“Hemos estado constantemente preocupados por la situación y en ese sector buscando, y continuamos el día de hoy con los mismos medios para poder lograr encontrarla, si es que esta persona se lanzó al mar“, detalló Cuadra.

Aunque una de las posibilidades que se investiga es que Daysi haya ingresado al mar, no se descartan otras causas de su desaparición, por lo que también se mantienen rastreos terrestres.