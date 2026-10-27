Temblor hoy 27 de octubre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 27 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 27 de octubre, en Chile

Magnitud: 2.9

2.9 Hora: 06:40 horas

06:40 horas Epicentro: 65 km al O de Socaire.

65 km al O de Socaire. Profundidad: 91 km

Magnitud: 2.9

2.9 Hora : 05:43 horas

: 05:43 horas Epicentro : 106 km al S de Mina La Escondida.

: 106 km al S de Mina La Escondida. Profundidad: 93 km

Magnitud : 2.8

: 2.8 Hora : 03:43 horas

: 03:43 horas Epicentro : 92 km al NE de San Pedro de Atacama.

: 92 km al NE de San Pedro de Atacama. Profundidad : 218 km

: 218 km Magnitud : 3.6

: 3.6 Hora : 03:27 horas

: 03:27 horas Epicentro : 68 km al O de Los Vilos.

: 68 km al O de Los Vilos. Profundidad : 28 km

: 28 km Magnitud : 2.5

: 2.5 Hora : 03:13 horas

: 03:13 horas Epicentro : 53 km al SE de Sierra Gorda.

: 53 km al SE de Sierra Gorda. Profundidad: 102 km

Magnitud : 3.2

: 3.2 Hora : 03:08 horas

: 03:08 horas Epicentro : 85 km al E de Socaire.

: 85 km al E de Socaire. Profundidad: 229 km

Magnitud : 3.3

: 3.3 Hora : 02:42 horas

: 02:42 horas Epicentro : 95 km al NE de Socaire.

: 95 km al NE de Socaire. Profundidad: 263 km

Magnitud : 2.8

: 2.8 Hora : 02:09 horas

: 02:09 horas Epicentro : 80 km al NE de Socaire.

: 80 km al NE de Socaire. Profundidad: 240 km

Magnitud : 2.7

: 2.7 Hora : 01:48 horas

: 01:48 horas Epicentro : 34 km al SO de Ollagüe.

: 34 km al SO de Ollagüe. Profundidad: 135 km

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora : 01:22 horas

: 01:22 horas Epicentro : 14 km al N de Castro.

: 14 km al N de Castro. Profundidad: 45 km

Magnitud : 2.5

: 2.5 Hora : 00:51 horas

: 00:51 horas Epicentro : 32 km al E de Sierra Gorda.

: 32 km al E de Sierra Gorda. Profundidad: 80 km

Magnitud : 3.1

: 3.1 Hora : 00:35 horas

: 00:35 horas Epicentro: 71 km al SE de Socaire.

Profundidad: 195 km

Magnitud : 2.6

: 2.6 Hora : 00:11 horas

: 00:11 horas Epicentro : 57 km al NE de Calama.

: 57 km al NE de Calama. Profundidad: 126 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?