Tornado EF-2 en Requínoa: qué significa esta categoría y qué tan destructivos son sus vientos

La clasificación del tornado fue publicada por la Dirección Meteorológica de Chile y puede causar “daños considerables”.

Durante la tarde de este lunes se registró el paso de un tornado en la ciudad de Requínoa en la región de O’Higgins.

Según detalló la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el fenómeno fue catalogado como un “tornado EF-2”, el cual comenzó a las 17:30 horas y acá te explicamos qué significa.





¿Qué significa que un tornado sea EF-2?

Los tornados se miden según la escala Fujita mejorada, también conocida como escala EF, la cual entró en vigencia el 1 de febrero de 2007 y fue creada por el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos.

Según explican, un tornado tiene cinco categorías que se numeran de 0 a 5 y se dividen en intervalos dependiendo de la velocidad del viento:

0: 105–137 km/h.

1: 138–177 km/h.

2: 178–218 km/h.

3: 218–266 km/h.

4: 270–310 km/h.

5: Más de 320–324 km/h.

Este tornado en particular tuvo una velocidad de entre 179 – 218 km/h, es por ello que entró en la categoría EF-2.

Al respecto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) explica que bajo esta clasificación pueden ocurrir “daños considerables, techos de casas sólidas arrancados, los cimientos de las casas se pueden mover”.

Finalmente, pueden haber “vehículos pesados completamente destruidos (camiones o casas rodantes), autos elevados del suelo, árboles grandes partidos o arrancados, pequeños objetos convertidos en proyectiles”.

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