Barbero de Hermosilla y armó cine club con Jadue: Rodrigo Topelberg revela la dinámica que tenía dentro de la cárcel

El ingeniero vinculado al caso Audios recordó los pasatiempos que tuvo al interior de Capitán Yáber. “Le corté el pelo a casi todos menos a los hermanos Sauer”, comentó.

Rodrigo Topelberg, quien filtró la grabación del caso Audios en la que participaron Luis Hermosilla, Daniel Saur y Leonarda Villalobos, reveló cómo fue su estadía dentro de Capitán Yáber.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), el ingeniero se refirió al rol que desempeñó al interior y la dinámica que mantenía con sus compañeros de cárcel.

“Me apodaron El Princeso. Como fui el barbero de Capitán Yáber todos ocupaban productos para la barba, gel para el pelo, cremas humectantes, cosas así. Y como nadie hacía ese tipo de peticiones me gané ese apodo”, contó.

En ese contexto, Topelberg agregó que “le corté el pelo a casi todos, menos a los hermanos Sauer. A Daniel Jadue le ofrecí una vez, pero no quiso”.





Barbero de Hermosilla en Capitán Yaber tras caso Audios

“Mi último día adentro hice una gran sesión de barbería para todos. Le ofrecí a Hermosilla porque andaba muy desarreglado y tuvimos una sesión bastante particular en la que no hablamos del caso, pero sí de la vida y lo hicimos en paz”, mencionó el ingeniero.

Sobre el abogado que volvió a prisión preventiva recientemente, Topelberg comentó: “Hermosilla siempre fue tranquilo y desde que llegó, ya sin poder y sin recursos, tenía un sentido del humor bastante particular”.

“En un sistema perfecto, yo no hubiera estado encerrado ni con los hermanos Sauer ni con Hermosilla”, añadió.

Topelberg armó un cine club con Daniel Jadue dentro de la cárcel

La barbería no fue su único pasatiempos dentro de Capitán Yáber, Rodrigo Topelberg también se dedicó a ver películas con el exalcalde Daniel Jadue y otros de sus compañeros de cárcel.

“Trataba de ocupar mi tiempo de la mejor manera y como había un DVD solicitamos a Gendarmería que nos diera autorización para ingresar discos. Hicimos una lista con Daniel Jadue y otros, con unas treinta películas”.

Sin embargo, recordó que “excluyeron películas relacionadas con la cárcel, siguiendo un protocolo obvio, ahora que lo pienso (…) Gendarmería piensa que todo puede pasar y toma las medidas necesarias”.

Respecto a su situación tras ser imputado, Topelberg comentó: “Salí el 22 de junio con un juicio abreviado, sigo con una quiebra, sigo con algunas querellas menores, pero ya no estoy en el tema penal, que era lo que más me preocupaba”.