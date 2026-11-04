“Quizás quién se…”: Nano Calderón negó paternidad del bebé de modelo colombiana con polémico comentario

El hijo de Raquel Argandoña publicó románticos registros con Erika Tatiana Robayó hace unos meses y semanas más tarde, ella anunció su embarazo, sin aclarar si Calderón era el padre, lo que generó rumores.

Este miércoles, Nano Calderón se refirió a los rumores que lo vinculaban como padre del bebé de Erika Tatiana Robayó, corredora de propiedades colombiana.

El hijo de Raquel Argandoña estuvo en Chile con Erika en septiembre de este año, compartieron románticas salidas, fotografías besándose y él le regaló un collar con la fecha del día en que la vio por primera vez.





Nano Calderón niega los rumores de paternidad

Sin embargo, cuando Robayó volvió a Colombia, Calderón aclaró: “Nunca pololeamos, solo amigos, pero todo bien. De hecho, nos hemos visto solo 10 días en la vida”.

Semanas más tarde, a mediados de octubre, Erika confirmó que estaba embarazada, sin aclarar si Calderón era el padre, lo que generó una ola de rumores.

Es por ello que este miércoles, un usuario le preguntó a Nano: “¿El bebé de la modelo colombiana es tuyo?”.

Al respecto, Calderón contestó: “No, jajajá, quizás quién se lo p… pero yo no, para tranquilidad de ustedes”.

“El día en que sea papá, yo seré el primero en avisarles”, concluyó finalmente el hijo de Raquel Argandoña.

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