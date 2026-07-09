Tribunal mantiene algunas cautelares contra Daniel Jadue y revoca otras por caso Farmacias Populares

La defensa del exalcalde de Recoleta solicitó que se le levantara el arresto domiciliario nocturno.

Este jueves, se realizó una nueva audiencia de revisión de las medidas cautelares sobre Daniel Jadue por el caso Farmacias Populares.

Cabe señalar que el exalcalde está imputado por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y negociación incompatible.

En la instancia, que tuvo lugar en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, la defensa del exalcalde pidió que se le levantara el arresto domiciliario nocturno, donde además cumple arraigo nacional y firma nacional.





Mantienen cautelares contra Daniel Jadue

Sin embargo, y a pesar de esta solicitud, el tribunal mantuvo el arresto domiciliario nocturno contra el exedil de Recoleta , así como el arraigo nacional y la prohibición de acercarse al municipio.

Aunque sí se revocó la prohibición de acercamiento con los funcionarios municipales. Además, se cambió la firma semanal, ya que ahora pasó a ser mensual.

También se indicó que estas medidas cautelares se mantendrán en su contra hasta la audiencia de preparación de juicio oral, programada para el 24 de agosto.