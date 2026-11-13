“Me da pena”: Danilo 21 respondió a los insultos de Mauricio Pinilla con un extenso mensaje

El influencer criticó al equipo de trabajo del exfutbolista y aseguró: “Me siento orgulloso de ser un campesino de la comuna de Vilcún”.

Este viernes, Danilo 21 respondió a Mauricio Pinilla, quien lo insultó a través de Instagram durante la noche.

“Gordo, cada vez más h… vo’, p…”, escribió Pinilla, en una publicación de Danilo donde cuestionaba la aparición del exfutbolista en un programa de televisión.





¿Qué dijo Danilo 21?

Al respecto, Danilo compartió dicho comentario en sus redes sociales y escribió: “Su equipo de trabajo debería quitarle el celular”.

En esa misma línea, agregó: “Cada vez me duele menos que usen mi cuerpo o el lugar de donde vengo para hacerme sentir menos”.

“Estoy aprendiendo a ocupar con más seguridad espacios que durante tanto tiempo creí que no existían para alguien como yo”, indicó el influencer.

Además, hizo hincapié en que “me siento orgulloso de ser un campesino de la comuna de Vilcún”.

Los dichos de Mauricio contra Danilo fueron ampliamente criticados en redes sociales, puesto que durante esta semana es la segunda vez que lo atacan con el mismo argumento.

El primero fue Javier Fernández, quien admitió haberle escrito “Guatón tóxico” a través de mensajes directos por la misma red social.

Es por ello que Danilo utilizó su canal de difusión para decir: “Mauricio Pinilla ataca de nuevo y yo no entiendo cómo la gente que trabaja con él lo expone así (…) a mí me da pena”.

Luego, en su podcast “Pelando la papa”, dijo: “Ahora todos quieren atacarme, ¿por qué? ¿Tanto te importa cómo sea yo? ¿Tanto te importa cómo yo me vea? Estoy gordo, pero porque tengo, porque para mantener esta circunferencia hay que tener dinero y yo ahora tengo la situación económica para mantenerme”.

Finalmente, el influencer concluyó: “Yo no entiendo por qué ahora a toda la gente le preocupa (…) usan eso solo como un recurso de ataque”.