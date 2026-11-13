“No estaba en el guion”: Luis Slimming habló en exclusiva con CHV Noticias tras ser agredido en pleno show en Arica

El comediante se refirió al ataque que sufrió mientras se presentaba en el Hotel Antay.

Este viernes, un día después de ser agredido en pleno show en Arica, Luis Slimming conversó con CHV Noticias y se refirió al grave incidente donde el agresor fue detenido por detectives de la PDI que estaban presenciando el espectáculo.

“Me di cuenta cuando ya estaba arriba del escenario. Pensé que era un sonidista. Dije: ‘A lo mejor se escucha mal y me van a venir a arreglar el micrófono'”, partió declarando.

Luego se refirió a la confusión que generó el hecho, donde algunas personas pensaban que todo era parte del show.

“Probablemente podía verse así y yo también dije: ‘Esta parte no me la sé. No estaba en el guion’. No, pero no caché nada. Muy raro todo. Tampoco había ninguna razón”, indicó.

También se le consultó por su reacción, donde el comediante le propinó un golpe de puño al agresor. “Nunca me había agarrado a combos. Qué bueno que salí del paso y quedé preocupado por el tipo, porque no sé qué le pasó por la cabeza. Nunca supe”.

Por último, a “Don Comedia” se le preguntó si antes había vivido una situación similar. “No, nunca. Primera vez, y última, espero. Una vez había tenido algún atado en un camarín, pero nada a este nivel de violencia. Primera vez, y espero que última, de verdad. Ojalá no se haga costumbre, ni un desafío”, dijo entre risas.





Video de entrevista a Luis Slimming