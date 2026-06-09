Lisandra Silva suma nueva polémica: La acusan de ser pareja de Claudio Iturra y haber gastado dinero de su agencia de viajes
“Se habrían encontrado facturas”, aseguró Adriana Barrientos, quien explicó que esta sería la razón por la cual Lisandra ya no trabaja en la agencia de Iturra.
Este lunes, Adriana Barrientos desclasificó una relación amorosa entre Lisandra Silva y el fallecido comunicador Claudio Iturra.
El romance habría ocurrido en el año 2024 y la polémica se desató luego de que la panelista asegurara que Lisandra había emitido facturas para comprar prendas de lujo con los fondos de la agencia de viajes de Iturra.
“Se habían encontrado facturas que eran de ropa de mujer”
“Esto dio cuenta una vez que la familia se hace cargo de la agencia, se dan cuenta que estaba facturado el vestuario que Lisandra exhibía en sus redes sociales por concepto de trabajo”, detalló Adriana en el último capítulo de Zona de Estrellas.
En esa misma línea, explicó que, una vez que el periodista murió, “a las personas que se hicieron cargo (de su agencia de viajes) fue algo extraño”.
Lisandra habría sido embajadora durante un tiempo para esta empresa, relación laboral que se habría terminado cuando la familia del comunicador se percata de lo sucedido.
Barrientos se contactó con Jordi Castell, quien también fue embajador de la agencia, y él le habría manifestado que “no, que él jamás facturó nada con respecto a su vestuario”, asegurando que la ropa corría por cuenta de cada uno.
“Luego de hacer el reporteo, nos enteramos que se habían encontrado facturas que eran de ropa de mujer que habían sido para Lisandra Silva, para los viajes”, expuso la panelista.
Dentro de las prendas adquiridas incluso habría un bolso de lujo marca Dior modelo Saddle, cuyo valor ronda los $4 millones de pesos.
Cabe destacar que estos viajes se habrían realizado en enero de 2024, a Turquía y Tailandia, cuyos registros aún existen en la cuenta de Instagram de Lisandra. Claudio murió en mayo del mismo año.
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