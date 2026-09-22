Terror por tiroteo en concurrido centro comercial de Talca: Guardia está grave tras baleo

Un funcionario permanece en estado grave, mientras que la policía ya inició la investigación del ataque.

Herido de bala y en estado grave se encuentra un guardia de seguridad del centro comercial Mall Plaza Maule, en Talca, tras un ataque ocurrido hace escasos minutos.

De acuerdo a información preliminar, el ataque ocurrió luego que un sujeto desconocido accionara un arma de fuego contra el funcionario en al menos tres oportunidades.

En desarrollo…