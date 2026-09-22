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Terror por tiroteo en concurrido centro comercial de Talca: Guardia está grave tras baleo

Un funcionario permanece en estado grave, mientras que la policía ya inició la investigación del ataque.

Alonso Garate
Por Alonso Garate

Periodista Digital

Herido de bala y en estado grave se encuentra un guardia de seguridad del centro comercial Mall Plaza Maule, en Talca, tras un ataque ocurrido hace escasos minutos.

De acuerdo a información preliminar, el ataque ocurrió luego que un sujeto desconocido accionara un arma de fuego contra el funcionario en al menos tres oportunidades.

En desarrollo…

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