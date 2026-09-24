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EXCLUSIVO | A un año del triple homicidio en Argentina: Hablan las madres de jóvenes asesinadas

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Este jueves se cumple un año desde el hallazgo de tres jóvenes argentinas que fueron asesinadas. Dos tenían 20 años; la tercera, solo 15. Las secuestraron, torturaron y mataron, esto, mientras su agonía era transmitida por internet. Fue un patrón de violencia ligado al crimen organizado; pocas semanas después, Chile se enteró de la historia de Krishna que guardó similitudes inquietantes. Hoy conversamos en exclusiva con las madres de dos de ellas: Morena y Lara. Su testimonio en el reportaje de Máximo Carrasco y Patricia Venegas.

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