24/ 09/ 2026 22:42

EXCLUSIVO | A un año del triple homicidio en Argentina: Hablan las madres de jóvenes asesinadas

Este jueves se cumple un año desde el hallazgo de tres jóvenes argentinas que fueron asesinadas. Dos tenían 20 años; la tercera, solo 15. Las secuestraron, torturaron y mataron, esto, mientras su agonía era transmitida por internet. Fue un patrón de violencia ligado al crimen organizado; pocas semanas después, Chile se enteró de la historia de Krishna que guardó similitudes inquietantes. Hoy conversamos en exclusiva con las madres de dos de ellas: Morena y Lara. Su testimonio en el reportaje de Máximo Carrasco y Patricia Venegas.