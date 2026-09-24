El sur bajo potente lluvia: Allison Ghöler adelanta hasta qué hora se extiende el sistema frontal

La meteoróloga de Chilevisión informó que el sistema frontal presente en el sur comenzará a debilitarse y en Santiago se presentarán precipitaciones en zonas cordilleranas.

Las lluvias que marcaron la jornada de este jueves comenzaron a perder intensidad y el sistema frontal que afectó con fuerza a la zona sur del país se encuentra debilitado, según explicó Allison Göhler.

El fenómeno, asociado a un río atmosférico categoría 4, ha dejado precipitaciones intensas, inundaciones y desbordes en zonas de las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

De acuerdo con el pronóstico entregado por la meteoróloga de Chilevisión, en las próximas horas las precipitaciones continuarán desplazándose hacia el norte , aunque con una intensidad considerablemente menor a la registrada durante el día.





“En estos momentos la precipitación está bastante débil desde la región del Maule hacia la región de Los Lagos. Ahí estamos viendo colores celestes que indican que es una precipitación mucho más débil a lo que tuvieron durante el día, que fue mucho más intensa”, expuso.

¿Hasta qué hora lloverá?

Actualmente, las precipitaciones se presentan de manera débil desde la región del Maule hasta Los Lagos, mientras que los sectores cordilleranos del Biobío y La Araucanía todavía concentran las lluvias más intensas.

En el caso de Santiago, el sistema frontal llegará bastante debilitado y se espera que las precipitaciones se concentren principalmente en sectores cercanos a la cordillera.

Según Göhler, podrían registrarse algunas gotas durante la noche, alrededor de la medianoche y la madrugada de este viernes.

“En Santiago también podría repetirse algo parecido, pero se ve mucho más para sectores altos. Estamos hablando de las comunas que están pegaditas a la cordillera, que durante esta noche, medianoche y madrugada de viernes“, aseguró.