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Tras la ausencia de Gabriel Suazo: El sorpresivo capitán de Chile en el amistoso ante Estados Unidos

La ausencia del lateral, expulsado en la derrota contra Canadá, le permitió a Felipe Loyola ocupar la cita en el choque contra los norteamericanos.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

La Selección Chilena tuvo un sorpresivo capitán en el amistoso ante Estados Unidos, partido disputado este martes en St. Louis.

Se trata de Felipe Loyola, quien portó la cita en el segundo duelo de la extensa gira por Norteamérica que tiene La Roja.

El volante del Pisa tuvo este importante rol debido a la ausencia de Gabriel Suazo, expulsado en la derrota del último fin de semana contra Canadá.

El ex Huachipato fue elegido por sobre otros nombres que tienen varios cotejos en el combinado nacional, como es el caso de Ben Brereton y Darío Osorio.

Otros nombres de experiencia con los que cuenta el equipo son Paulo Díaz y Brayan Cortés, aunque ambos arrancaron el compromiso en el banco de suplentes.

 

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