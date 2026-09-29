La nueva caída de la Selección Chilena generó molestia en los fanáticos, quienes apuntaron a varios jugadores por su rendimiento.

Su segunda derrota en la gira por Norteamérica sumó la Selección Chilena, perdiendo 4-2 ante Estados Unidos este martes.

La nueva decepción de La Roja se sumó a la caída ante Canadá el último fin de semana, generando críticas en los hinchas que apuntaron a varios jugadores.

Además del entrenador, Nicolás Córdova, los fanáticos arremetieron contra varios titulares y un futbolista que ingresó en el segundo tiempo.





Hinchas de La Roja cuestionaron a jugadores tras nueva derrota

Los principales dardos fueron para Felipe Faúndez, Iván Román y Paulo Díaz, este último entrando en el complemento por Jonathan Villagra.

El lateral de O’Higgins fue duramente cuestionado, situación similar para el experimentado zaguero que regresó al equipo nacional luego de un año.

“Malísimo”, “tronco” o “nunca más”, fueron solamente algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

El que sí fue valorado fue Diego Ulloa, autor de uno de los goles de La Roja que tomó el lugar del suspendido Gabriel Suazo.

El último compromiso de Chile en esta gira será ante México, rival al que se enfrentará en Los Ángeles el próximo 6 de octubre.

Mira los comentarios acá

Faundez es malísimo. Nos llegan todo el rato por el lado derecho — Enzillo (@Enzillo3) September 30, 2026

El problema de Faúndez es que necesita un tipo como Ogaz en O´Higgins que lo apoye, cuando tiene el 1v1 nunca ha sido bueno, es bueno con los tiempos para anticipar pero cuando lo encaran es su gran problema — Tomas (@tomas78901) September 30, 2026

Los gringos cacharon que el queso es Faundez — Ro Andres (@rvelasquezb) September 30, 2026

Faundez es malito, siempre le cuesta muchísimo el duelo contra el atacante. Aguanta muchísimo y nunca mete el pie. — Kenneth 🦍🇳🇬 (@thkenni) September 30, 2026

Ulloa le está quitando el puesto a Suazo y faundez le está dejando la cancha libre a hormazabal 👌🏻 — Claudio andres toro (@claudiotoro012) September 30, 2026

Diganle a faundez que puede dar pases hacia adelante — Alguien que le gusta el Conce de la B (@antitegualdismo) September 30, 2026

Román muy mal en la marca en ambos goles #LaRoja — Juan Andres Bachelet Chadwick (@JuanAndresCM) September 30, 2026

Insisto, Román es un invento #LaRoja — Osvaldo (@OsvaldoCR1978) September 30, 2026

Mal Roman esperando la pelota — Fiulipe (@D4ngl1ngM4n) September 30, 2026

Entre Villagra, Roman, Maripan, Sieralta, Kusevic, Díaz no hacemos 1 — LeonAzul – el abuelo (@leonazul) September 30, 2026

Basta de ivan roman titular — Gipsy (@GipsyDnr) September 30, 2026

paulo “chancho” díaz, tremendo tronco — Hail Chile 🔥 🇨🇱 (@dexiusuch) September 30, 2026

Si para algo pueden servir estos amistosos es para darse cuenta que Paulo Diaz nunca más. #LaRoja — Nadia 🧡 (@ModernIdiots138) September 30, 2026

BASTA DE PAULO DIAZ, RODRIGO ECHEVERRÍA Y MARCELO MORALES — Osoo🐼 (@Jacoobear_) September 30, 2026

Qué malos son Echeverría y Paulo Díaz, hasta cuando los vamos a tener que aguantar en — VUELVE LUCAS (@soldado_soto) September 30, 2026