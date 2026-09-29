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No perdonaron: Los apuntados por los hinchas de La Roja tras dura derrota ante Estados Unidos

La nueva caída de la Selección Chilena generó molestia en los fanáticos, quienes apuntaron a varios jugadores por su rendimiento.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Su segunda derrota en la gira por Norteamérica sumó la Selección Chilena, perdiendo 4-2 ante Estados Unidos este martes.

La nueva decepción de La Roja se sumó a la caída ante Canadá el último fin de semana, generando críticas en los hinchas que apuntaron a varios jugadores.

Además del entrenador, Nicolás Córdova, los fanáticos arremetieron contra varios titulares y un futbolista que ingresó en el segundo tiempo.

Hinchas de La Roja cuestionaron a jugadores tras nueva derrota

Los principales dardos fueron para Felipe Faúndez, Iván Román y Paulo Díaz, este último entrando en el complemento por Jonathan Villagra.

El lateral de O’Higgins fue duramente cuestionado, situación similar para el experimentado zaguero que regresó al equipo nacional luego de un año.

“Malísimo”, “tronco” o “nunca más”, fueron solamente algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

El que sí fue valorado fue Diego Ulloa, autor de uno de los goles de La Roja que tomó el lugar del suspendido Gabriel Suazo.

El último compromiso de Chile en esta gira será ante México, rival al que se enfrentará en Los Ángeles el próximo 6 de octubre.

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